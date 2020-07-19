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تعليم

محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:37 ص
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الوقف للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من رؤساء اللجان على عدم وجود أي معوقات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان.


رافقه خلال الحولة، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.


تفقد الداودى، عدد من مقرات اللجان" حسني عبادي الثانوية المشتركة - النهضة الابتدائية الحديثة الابتدائية" واطمئن علي الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا واتباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب داخل وخارج اللجان.


وأكد الداودى، أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان وكذا الاهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.


جدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم يقوما بمتابعة امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


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محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
محافظ قنا يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة الوقف
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