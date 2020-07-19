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فن

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية ترفض شكوى سارة الطباخ .. وانتحار ممثل عالمي

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:15 م
محمد الشرنوبي وسارة
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

علقت راندا حافظ زوجة الفنان محمد الشرنوبي علي قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي.

روجت الفنانة اللبنانية إليسا لألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

احتفل المغني الأمريكي نيك جوناس بعيد ميلاد زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، الذي صادف أمس الـ 18 من شهر يوليو الجاري.

كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ، عن انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميروا عن عمر يناهز 30 عاما.

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