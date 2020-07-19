أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

احتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها على المهندس عمر طه في أحد الشواطئ الخاصة بالساحل الشمالي، وذلك بعد إقامة حفل بسيط يوم الأربعاء الماضي اقتصر على الأهل والأصدقاء.









اقرأ أيضا





واعتمدت أمينة خليل في إطلالتها على فستان off white ستان مع الشعر المنسدل ومكياج خفيف، بينما ظهر العريس مرتديا ملابس كاجوال.









واحتفلت أمينة خليل بخطوبتها مساء الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".









وكشفت أمينة خليل عن تفاصيل دورها في مسلسل "ليه لا؟"، مشيرة إلى أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدًا".



