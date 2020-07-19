النشرة الاقتصادية اليوم الأحد.. المالية تعلن لا ضريبة جديدة على المحمول .. انطلاق الأوكازيون الصيفى الخميس المقبل لمدة شهر

الضرائب: لا ضريبة جديدة على خطوط الموبايل

الجزار :شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز الأراضي السكنية منذ 2014

تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي

الخميس المقبل بدء الأوكازيون الصيفي 2020 ولمدة شهر

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد 19 يوليو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها..المالية تعلن لا ضريبة جديدة على المحمول و البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحاليأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020.وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة بشأن استكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) بالمدن الجديدة.أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة النزهة بالقاهرة، أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجار دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقودقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).ونص القرار الوزاري الصادر عن الوزير، على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.