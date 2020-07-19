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اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد.. المالية تعلن لا ضريبة جديدة على المحمول .. انطلاق الأوكازيون الصيفى الخميس المقبل لمدة شهر

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:31 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد 19 يوليو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها..المالية تعلن لا ضريبة جديدة على المحمول و البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي


الضرائب: لا ضريبة جديدة على خطوط الموبايل

أكد  رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020.

الضرائب: لا ضريبة جديدة على خطوط المحمول .. وزيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية لجنيهين


الجزار :شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز الأراضي السكنية منذ 2014

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة بشأن استكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) بالمدن الجديدة.

الإسكان: مهلة شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز الأراضي السكنية منذ 2014

تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش الجولة التفقدية بالمركز المتكامل لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة النزهة بالقاهرة،  أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجار دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود

البترول: نستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي
الخميس المقبل بدء الأوكازيون الصيفي 2020 ولمدة شهر
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).

ونص القرار الوزاري الصادر عن الوزير، على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.


وزير التموين: بدء الأوكازيون الصيفي 2020 الخميس القادم ولمدة شهر

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