11 مليار جنيه حجم الإنفاق على المناطق العشوائية الخطرة.. تفاصيل





وأضاف صديق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن حجم الإنفاق على مشروعات تطوير المناطق الخطرة والمهددة للحياة تجاوز 11 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضي 2019 - 2020.





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وتابع، أن باقي المبالغ المطلوبة للانتهاء تباعا من تطوير كافة المناطق الخطرة نحو 4.5 مليار جنيه، تم توفيرها من وزارة المالية خلال العام المالى الجارى 2020-2021.





وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أنه تم تخصيص نحو 10 مليارات جنيه للصندوق من الخزانة العامة ووزارة المالية، وذلك لاستكمال تطوير المناطق الغير آمنة، خلال 5 أشهر، والبدء فى تطوير المناطق الغير مخططة، والمستهدف الانتهاء منها وإعادة تطويرها وتخطيطها خلال خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.