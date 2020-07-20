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القصة الكاملة لأزمة الفنانة عفاف مصطفى والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وتدخل نقيب الممثلين.. هجوم ثم تراجع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:00 ص
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة - عفاف مصطفى
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محمد نبيـل
عفاف مصطفى عن عبد الرحمن أبو زهرة: مفيش ممثلة سلمت من لسانك
أشرف زكي يتدخل لمنع إهانة "ابو زهرة" ويطلب بحذف أى حديث يطاله


تباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

ولدت عفاف مصطفى عام 1960، وقدمت خلال مشوارها أكثر من 150 عملا متنوعا.

بدأت العمل الفني في ثمانينيات القرن العشرين، وأدت خلالها أدوارًا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أعمالها بالمسرح (الغبي وأنا، السنيورة تكسب).

وفي التلفزيون قدمت (الرجل والحصان، رأفت الهجان، لقاء ع الهوا، نسيم الروح، ملكة في المنفى، إمبراطورية مين).

ومن بين أفلامها (إلى من يهمه الأمر، تيتو، عصابة الدكتور عمر، عصافير النيل، ساعة ونص).


وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين.

وحرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي.

وكتبت عفاف مصطفى على صفحتها الخاصة قائلا: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست


كانت الفنانة عفاف مصطفى قد فتحت النار على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وقالت عفاف مصطفى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.


وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى". 
 
وأضاف "أبو زهرة"، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى ، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة له مسيرة فنية ذاخرة بالأعمال، كـ" مسرحية زهرة الصبار"، والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، والنسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي، وغيرها الكثير.

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