دراسة: فولكس فاجن الأكثر مديونية عالميا بعد جائحة كورونا

أعلنت دراسة جديدة أن شركة فولكس فاجن الالمانية لصناعة السيارات هي الشركة الأكثر مديونية في العالم بديون وصلت إلى 192 مليار دولار خلال الفترة الاخيرة ، بقسم التمويل الكبير الخاص بها.

وأوضحت الدراسة ان شركة فولكس فاجن ليست الشركة الوحيدة التي تمتلك مديونية عملاقة، وأن هناك شركة تصنيع سيارات ألمانية كبرى، وهي دايملر، وتحتل المركز الثالث بمديونية تبلغ 151 مليار دولار، ثم تويوتا بمديونية بقيمة 138 مليار دولار.

وتاتى فورد فى قائمة الدراسة الجديدة بمديونية 122 مليار دولار، وبي ام دبليو بـ 114 مليار دولار، وأنه بين أكثر 10 شركات مديونية في العالم، هناك خمس شركات لصناعة السيارات.

وذكرت الدراسة أن فولكس فاجن لديها ديون أكثر من دول كاملة مثل جنوب إفريقيا التي تمتلك مديونية وصلت إلى 180.1 مليار دولار والمجر بمديونية 101.9 مليار دولار .

جدير بالذكر أن هذه الدراسة أُجريت على 900 شركة كبرى حول العالم، بعد ان قفزت ديون الشركات العالمية بنحو 12% إلى 9.3 تريليون دولار، بعد التعرض للوباء العالمى فيرؤوس كورونا.