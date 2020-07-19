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أخبار العالم

غسيل مليارات الدينارات.. تفاصيل التحقيق مع مشاهير السوشيال ميديا في الكويت

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:25 م
الكويت تنتفض ضد الفساد
الكويت تنتفض ضد الفساد
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مـيـس رضـا

أسفرت تحقيقات الأجهزة القضائية فى الكويت ممثلة فى النيابة العامة وجهاز أمن الدولة ووحدة التحريات فى القضية التى استحوذت على الرأي العام الكويتي والمرفوعة ضد مشاهير السوشيال ميديا عن نتائج في غاية الأهمية.

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وجاءت التحقيقات بناءًا  على بلاغات غسل الأموال مرفوعة ضد المشاهير الـ10 في السوشيال ميديا، حيث أفرزت التحقيقات عن شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات حسب مصدر مطلع على التحقيقات أدلى بتصريحات لصحيفة القبس المحلية. 

وأشار المصدر إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.

 ولفت المصدر إلى أن جميع الجرائم يجري إخفاء أدلتها من قبل مرتكبيها، إلا أن بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم.

وأضاف المصدر إلى أن التضخم في الأرصدة بلغ 20 مليون دينار لأحد المبلَّغ ضدهم، وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.
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