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مكافحة كورونا: انخفاض الحالات الحرجة ومعظم الإصابات خفيفة ومتوسطة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:37 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تخطت مرحلة الذروة، معلقة «الإصابات تنخفض لكن لا أحد يستطيع التوقع موعد الوصول إلى صفر إصابات».

وأكدت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

وتابعت «كان هناك استعداد قوي منذ بداية أزمة كورونا، والمواطنون أصبح لديهم وعي أكثر وبالتالي يلجؤون إلى الطبيب حال الشعور بأعراض»، مشيرة إلى أن معظم الحالات خفيفة ومتوسطة وتعالج من خلال العزل المنزلي، مع انخفاض الحالات الحرجة في الوقت ذاته.

وحول الموجة الثانية قالت «لا أحد يستطيع التوقع، بعض الدول تعرضت لموجة ثانية أكثر قسوة، ودول أخرى العكس، والأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

ولفتت إلى أن هناك مفاوضات من قبل مصر للحصول على كمية كبيرة ن لقاح كورونا، معلقة «نسعى للحصول على اللقاح وحقوق الإنتاج أيضا».
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