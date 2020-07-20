كيف تتصرف حال تعطل السيارة على الطريق؟



وأكد نادي السيارات في أوروبا عدة نصائح هامة لقائدي السيارات في مثل هذه الحالات من أجل الخروج من الموقف بسلام دون حدوث أي أضرار.



كما نصح الخبراء بإيقاف السيار أقصي حافة الطريق اليمني أو التوقف في المكان المخصص لحالات الطوارئ.



يبدأ تأمين السيارة بتشغيل أضواء التحذير وارتداء قائد السيارة سترة التحذير ثم إنزال الراكبين بحرص شديد.



كما أضاف الخبراء أنه يجب أيضا تأمين موضع وقوف السيارة بوضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة معينة، مع مراقبة حركة المرور باستمرار.



يجب أن يكون هناك مسافة كافية لرؤية السيارة القادمة من الخلف لأخذ الحتياطهم وتهدئة السرعة والابتعدا عن الحارة التي يوجد فيها السيارة المعطلة.



يجب أن يبعد مثلث التحذير عن السيارة بمسافة تتراوح بين 150 و 400 متر على الطرق السريعة بحسب الظروف مثل المنحنيات او الأماكن التي تزيد فيها السرعة.











الكثير من قائدي السيارات يتعرضون لمواقف خطرة أثناء القيادة وتعتبر احد هذه المواقف هي تعطل السيارة خاصة في حال حدوث هذه المشكلة ليلا وتعتبر هذه الحالة يجب على قائد السيارة أن يتخذ جميع التدابير للحفاظ على سلامته والركاب.