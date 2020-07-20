AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حرب أكتوبر ومسبار الأمل.. سر العلاقة بينهما

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
3 لقاءات جمعت العالم المصري فاروق الباز، بالشيخ زايد آل نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة، قرأ خلالهم " الباز" ولع "الشيخ زايد" بعلم الفضاء وأدق تفاصيله، أسئلة تلو الأخرى دون إنقطاع كانت تنذر أن يوم ما ستصل فيه الإمارات لهذه اللحظة، يوم إنطلاق مسبار الأمل الإماراتي نحو كوكب المريخ.

كانت بداية تلك اللقاءات التي جمعت العالم بالحاكم صنيعة حرب أكتوبر وموقف الخليج من الولايات المتحدة الأمريكية، يحكي تفاصيلها "فاروق الباز" في حوار تليفزيوني له.

قال "الباز":"بعد قيام دول الخليج بقطع الغاز والبترول عن الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الوقوف إلى جانب مصر في حرب أكتوبر 1973، سادت حالة من الربكة وتكدس الناس على محطات البنزين لملئ وقود السيارات".
اقرأ أيضًا: 
حركت تلك الأزمة الجهات الأمريكية عام 1974 للبحث عن حل ما للتصالح مع دول الخليج مرة أخرى، فكان الخيار أمامهم هو إرسال العالم المصري فاروق الباز والذي كان أحد الرائدين في مجال الفضاء بوكالة ناسا، هناك إلى دول الخليج المقطع لهم. 

استجاب العالم المصري للطلب ولكن بشرط،" وافقت على الطلب ولكن أوضحت لهم إن حديثي ومحاضراتي في دول الخليج ستكون عن نتائج البحث عن رحلة أبولو، واختصاصي وليس لي دخل في السياسة، وافقوا على طلب وبدأت جولتي."

بدأت جولة "الباز" في دول الخليج وشرح خلالها النتائج العلمية لرحلات "أبولو" ، وأكمل "الباز" قائلًا:" خلال مقابلتي مع الشيخ زايد كانت  أحاديثه وتساؤلاته عن رحلات الفضاء وأدق تفاصيلها". 

الزيارة تبعتها زيارة ثانية فثالثة،" كررت الزيارة مرة أخرى بعد عام وكان معي رائد فضاء من أبولو 15، والزيارة الثالثة كان معي 3 رواد فضاء من الرحلة الأخيرة لـ أبولو، وكان في كل مرة يجدد من الأسئلة ويرغب الشيخ في معرفة كل شيء وتعلمه عن الفضاء".

وعلى أثر تلك الزيارات وضع الشيخ زايد في خطته لتطوير وتنمية الإمارات هي الوصول إلى الفضاء بسواعد عربية وإماراتية خالصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تنتقل الفيروسات إلى الفضاء؟.. قصة أول نزلة برد خارج الكوكب

محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج نوابغ الفضاء العرب لتأهيل علماء الفلك والفضاء العرب

مسبار الأمل.. إعلامية كويتية: الإمارات لا تعرف المستحيل وأحيت حلم امتد 60 عاما

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

بث مباشر.. إطلاق مسبار "الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

مسبار الأمل.. هزاع بن زايد: اليوم تسجل الإمارات تاريخا جديدا مجيدا

ترشيحاتنا

صفقة الأهلي الجديدة.. حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى

مستشار المفتي يضع روشتة لاغتنام العشر من ذي الحجة

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

بعد وفاتها.. حساب رجاء الجداوي يذكر بالقضية الفلسطينية والجمهور يدعو لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة