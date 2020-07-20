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أخبار العالم

إيران تعدم مدانا بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نفذت إيران فجر اليوم /الاثنين/ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المدان بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية /سي آي ايه/ وجهاز المخابرات الإسرائيلي /الموساد/، وذلك وفقا ما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.
وكشفت السلطات القضائية في إيران عن أن المدان -الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا- تورط في تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، كما أنه كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الإيرانيين الموجودين في سوريا. 
وقال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام إسماعيلي إن "الجاسوس الذي أعدمته طهران والمدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية".

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