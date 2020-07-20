فى 6 خطوات حافظ على إطارات سيارتك فى فصل الصيف

يعانى الكثير من أصحاب السيارات فى فصل الصيف مشكلات الإطارات المختلفة التى تلاحقهم على الطرقات، خاصةً أثناء السفر بصحبة العائلة، وبالتالى تكون المشكلة أكثر صعوبة، وقد تعرض حياة قائد السيارة ومرافقيه للخطر.





فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على إطارات السيارات أطول وقت ممكن، خاصةً فى فصل الصيف.

1 - افحص سيارتك أسبوعيًا عدم متابعة ضغط هواء السيارة أسبوعيًا يعرض حياة قائد السيارة ومرافقيه للخطر بحسب هيئة السلامة الألمانية.





2 - ضغط الهواء احرص دائمًا على فحص و مراقبة ضغط هواء الإطارات طوال فصل الصيف، لتفادي التآكل أو زيادة استهلاك الوقود.



3- تاريخ الإنتاج

عند شراء أى إط ارات جديدة يجب عليك فحص تاريخ إنتاج وصلاحية الإطارات، حتى لا تقع فريسة شراء إطارات اقترب تاريخ إنتهاء صلاحيتها





4- عند تغير لون إطارات سيارتك غيرها فورًا عند تغير لون إطارات سيارتك يعني أنها فقدت أسود الكربون الذى يحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية، والذى يقوم بدوره بإمتصاصها وتحويلها لحرارة عادية لا تؤثر على سلامتها، أو أن صلاحية الإطارات قد إنتهت ولابد من التغيير فورًا.





5- تأكد من إطارات سيارتك قبل السفر من الأفضل التأكد من سلامتها قبل السفر لأمان أكثر لقائد السيارة و مرافقيه.





6- فحص الإطارات

التأكد من عدم العثور على أي علامات تتشقق أو تواجد جسم غريب بالإطارات، منعًا لحدوث إنفجار على سرعة عالية أثناء السفر.