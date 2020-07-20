بإطلالة أنيقة.. روجينا على غلاف إحدى المجلات





وظهرت روجينا، في الصورة على غلاف إحدى المجلات بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان بندقي، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



نشرت الفنانة روجينا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.