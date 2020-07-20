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فن

أبو هشيمة في تغريدة غامضة: أستعد لخطوتي الكبيرة التالية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:43 م
ابو هشيمة
ابو هشيمة
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ندى فكري
نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر رجل الأعمال فى الصورة من مكتبه وعلق قائلا: "انا مستعد جدا لخطوتي الكبيرة التالية ". 

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :

- كلنا مستنين بجد
- ربنا معاك يا قدوتنا
- العالمي

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وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري خلال أيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.
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