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رياضة

الزمالك يواجه طلائع الجيش وبيراميدز وديا بملعب برج العرب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكر الحالي على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب والتي ينتظر أن يواجه فيها كل من وطلائع الجيش وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في ثاني ودياته استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي مساء الأربعاء المقبل على أن يخوض المباراة الثالثة الخميس على نفس الملعب أمام بيراميدز.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ونجح الفريق الكروي الأول في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءً والتي سيتخللها مرانا خفيفا للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما سيخوض الباقي المران بشكل طبيعي.
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