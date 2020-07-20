تسجيل صوتي.. سما المصري تعتذر عن فيديوهات حمام السباحة: مكنش قصدي

اعتذرت سما المصري فى تسجيل صوتي من داخل محبسها عن مقاطع الفيديو الخاصة بها المتداولة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سما المصري:" أنا اولا بعتذر الناس على اللى حصل ومكنش قصدى حاجة من الفيديوهات دى ولا أى نية وحشه فيها خالص".

وأضافت سما المصري: " كل اللى حصل انى انا كنت فاكره انى بعيش حياتي على السوشيال ميديا زي زى باقى الناس ومكنتش اعرف ان فيديو وانا بعوم فى حمام السباحة هيعمل مشاكل".

وتابعت المصري:" بقول للناس متزعلوش منى ولجمهورى متزعلوش منى وربنا يفك كرب كل واحد مضايق".

واختتمت قائلة:" يا ريت تفضلوا فاكرني وشكرا".

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تاجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها لجلسة 27 يوليو الجاري لضم صورة رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.