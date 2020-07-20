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أخبار البلد

وزير الإعلام اليمني: مصر قلب الأمة العربية وما دام بخير أصبح سائر الجسد سليما

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:12 م
وزيري الإعلام المصري
وزيري الإعلام المصري واليمني
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حمادة خطاب
عقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، منذ قليل اجتماعا موسعا مع نظيره اليمنى معمر الإرياني، بمقر وزارة الدولة للإعلام لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وفى مستهل اللقاء أعرب هيكل عن سعادته الكبيرة بزيارة وزير الإعلام اليمنى والوفد المرافق، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.

وخلال اللقاء أكد هيكل على ضرورة وجود تعاون مستمر بين البلدين مهما كانت الظروف، موضحا أن منهج وسياسة الدولة المصرية تجاه اليمن واضح جدا مع وحدة واستقرار دولة اليمن الشقيقة ومع الحلول التى تضمن ذلك.

ومن جانبه أشاد وزير الإعلام اليمنى بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لليمن.. كما أشاد بموقفه فى تأمين الجبهة الداخلية المصرية خلال السنوات الماضية واصفًا إياه بالتصرف الحكيم.

وأضاف معمر أننا نعرف جيدا أن مصر هى قلب الأمة العربية وما دام القلب بخير أصبح سائر الجسد سليما، واننا نسعد كثيرا عندما نشاهد مصر تزدهر وتتطور يوم بعد يوم، مؤكدا أن هذا يأتي نتيجة لوعي الشعب المصرى وتماسكه خلف قيادته العظيمة.

وخلال اللقاء ناقش الوزيران توقيع إتفاقية للتعاون خلال الفترة القادمة تتضمن تدريب الإعلاميين والصحفيين على أن يتم توقيعها بين الحكومتين فى أقرب لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

وفى نهاية اللقاء أوضح هيكل أن التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة (الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى) أصعب بكثير عن ما مضى وما نهدف إليه في مصر هو حث المواطنين على الالتزام بالقيم والأخلاق المعروفة والمتفق عليها فى مصر وفى مختلف الدول بهدف الالتزام بها فى النشر، مؤكدا الاستعداد التام من جانب وزارة الدولة للإعلام لتقديم كل الدورات التدريبية للأشقاء في دولة اليمن.

وبعث الإرياني رسالة للشعب المصرى قائلا (حافظوا على مصر وحافظوا على أمنها) مقدمًا باسمه وباسم الشعب اليمني كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبًا.
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