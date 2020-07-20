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انفجار بمنشأة للطاقة بأقليم أصفهان فى إيران.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:26 م
انفجار منشأه للطاقة
انفجار منشأه للطاقة بأيران
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأكد مدير شركة "كهرباء أصفهان"، رسول موسى رضائي، أن الانفجار هز محطة الطاقة في مدينة إسلام آباد بأصفهان، ووقع في محول كهرباء الذي أحدث صوتا هائلا وأدى إلى اشتعال النيران في المنشأة لكن من دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف رضائي أن سبب انفجار محول الكهرباء يعود إلى تآكله وتلفه، حيث تعتبر المنشأة من أقدم المحطات الحرارية في المدينة ويعود تأسيسها إلى عام 1969.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.
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