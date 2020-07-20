المصري يضم الناشئ محمد الجمل لمعسكر برج العرب

قرر الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، ضم محمد الجمل مهاجم فريق الشباب بالنادي لمعسكر الفريق الذي بدأ ظهر اليوم الاثنين بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام.





يأتي هذا القرار بعد تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق عن التدريبات لفترة قد تتجاوز الثلاثة أسابيع عقب اجراءه اليوم لجراحة الزائدة الدودية بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد







أقرأ مع الخبربالأسماء.. خوض 8 مرشحين انتخابات مجلس الشيوخ واستبعاد 4 ببورسعيد

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد الجمل يعد أحد أبرز عناصر فريق الشباب بالنادي ، حيث يشغل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مركز رأس الحربة ، وقد سبق اختياره كأفضل مهاجم في العديد من الاستفتاءات الدورية التي أجرتها عدد من البرامج الرياضية المهتمة بمتابعة دوريات الشباب والناشئين ، خاصًة بعد نجاحه في إحراز لقب السوبر هاتريك بإحرازه أربعة أهداف دفعة واحدة في مرمى فريق طنطا خلال مباراة الفريقين معًا ببطولة الجمهورية الموسم الماضي ، كما تم ضمه لتدريبات المصري الأخيرة عقب استئناف النشاط الرياضي ، حيث ظهر بمستوى فني وبدني طيب للغاية نال معه إشادة الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن طارق العشري.