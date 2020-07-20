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السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد.. البدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.. وترامب يشيد بدور السيسي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي - والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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محمد عبد المنعم
السيسي:
نعمل على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا
مصر تعمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية
التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الازمة تؤثر على الامن والاستقرار الاقليمي بأسره.

من جانبه، أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. 

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التفاوض وحتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية. 

كما تناول الاتصال ايضا بحث بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.
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