دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة وفقا للسعودية.. بعد قليل

تستطلع دار الإفتاء المصرية ، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، غرة شهر ذي الحجة، وتعلن « » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وتكون رؤية دار الإفتاء لشهر ذي الحجة متفقة مع رؤية المملكة العربية السعودية لأنها البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج، والوقوف بعرفة.









وقالت الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: « اليوم يعلن عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك، وفور إعلان المملكة العربية السعودية ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك».









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وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.





وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مخالفة رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة؟، إن الله تعالى فرض العبادات على خلقه، وجعل منها بعض الأنواع -فرائض كانت أم نوافل- مقيدة بوقت معين، وذلك كمواقيت الصلاة.





واستشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [البقرة: 185]. والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» [البقرة: 189]. وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.









وأوضحت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْحجُ عَرَفَةُ» وبيَّن صلى الله عليه وسلم بأن عيد الأضحى يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة، ولا يتحدد يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الأضحى إلا برؤية الهلال في أول الشهر كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وعرفة هذه جبل في أرض مكة يقف عليه الحجاج، وعليه فإن المرجع في إعلان وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى إنما هو رؤية أم القرى





الرؤية البصرية سُنة:





وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.





وأفادت بأنه إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال؛ لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، مضيفة: «وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».



