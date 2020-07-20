بشرى سارة لـ برشلونة .. مدافع الفريق جاهز لـ مواجهة نابولي

تلقى نادي برشلونة، نبأ سعيدا قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة ماركا، أن كليمنت لينجليت مدافع برشلونة، خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.





وتعرض لينجليت للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.





وأضافت الصحيفة أن كليمنت سيكون متاحًا للمشاركة في لقاء نابولي، الذي سيقام في 9 أغسطس/آب المقبل، على ملعب الكامب نو.





وشارك لينجليت في 38 مباراة هذا الموسم بقميص البارسا في مختلف المسابقات، وكان الشريك الأكثر استقرارًا في الخط الدفاعي لبرشلونة بجانب جيرارد بيكيه.





وتعادل برشلونة في ذهاب دور الـ 16 مع نابولي، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.



