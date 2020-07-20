سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".





وكان ذلك بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها الكاف فى الوقت الحالى من جانب مصر والمغرب، وتمسك كل منهما باستضافة نهائيات دوري الأبطال الإفريقي نتيجة مشاركة كل من الأهلى والزمالك من مصر، والوداد المغربي والرجاء من المغرب بالبطولة.



توقيت مباريات نصف النهائي

استقر الكاف على تحديد خوض مباراتي الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء فى أواخر شهر سبتمبر المقبل بالمغرب مع خوض منافسات مباراتي الإياب فى مصر خلال أوائل شهر أكتوبر المقبل .



موقف النهائي

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في بلد محايدة إذا كان الطرفين من بلدين مختلفتين أو في نفس البلد إذا كان طرفي المباراة النهائية من نفس البلد، وهو ما يشير إلى أن مصر ستستضيف نهائي أبطال إفريقيا فى حال تأهل الأهلى والزمالك إلى النهائي.

التحرك المصري لإنقاذ القطبين

نجحت الجهود المصرية في منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم المباريات والتي كانت المغرب قريبة من الحصول عليها بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على تقديم مصر لطلب رسمي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما في هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.

تحويل المسار وتفاصيل جلسة لجنة الأندية

خلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي برئاسة كونستانت أوماري اليوم، كان القرار يتجه صوب المغرب، ولكن جهود المهندس هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والحضور المصري المؤثر في اللجنة بتصويت عصام الدين أحمد عضو اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار في النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.



سر امتناع الخطيب عن التصويت

امتنع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن التصويت خلال لجنة الأندية التابعة للكاف اليوم تجنبا لمبدا تعارض املصالح وهو " عرف قاري " يتم اتباعه من قبل جميع المسئولين الذين يعدون جزء من الموقف الذى يتم مناقشته داخل لجان الكاف.





ومن المقرر ان يلتقى الأهلى مع الوداد المغربي فى نصف نهائى البطولة بينما يلعب الزمالك مع الرجاء ، ويعد الخطيب عضوا داخل لجنة أندية الكاف .

محاولات لنقل الكونفيدرالية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الانحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة ، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميا للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون ، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.