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توك شو

لم يكن معتديا.. برلماني: الجيش المصري رقم واحد في العالم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قاعة البرلمان شهدت حضور جميع النواب بكافة أطيافهم اليوم للتصويت بالأغلبية المطلقة على تفويض القوات المسلحة ، معلقا «مفيش واحد اعترض».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «مصر ستقف مع ليبيا حتى تنكشف الغمة، فالجيش المصري يحمي الأمة العربية»، مشيرا إلى أن الاحتلال العثماني استنزف ثروات الشعب الليبي.

وأضاف «السيسي أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين، وأردوغان في مأزق حقيقي»، مردفا «تصنيف الجيش المصري التاسع عالميا لكن وفقا لعقيدتنا فنحن رقم واحد».

وأكمل «الجيش المصري لم يكن معتديا أبدا لكنه يدعو إلى السلام»، لافتا إلى أن القوات المسلحة تصدت لأكثر من ألفي سيارة حاولت دخول الحدود المصرية بإرهابيين خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن سعادته في التصويت على قرار تفويض القوات المسلحة قائلا: «أعتبره أهم قرار خلال السنوات الماضية».
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