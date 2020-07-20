بالأبيض والأسود .. مريم اوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جذابة

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها بنشر جلسة تصوير جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة مثيرة و جذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة مثيرة و جذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان كت جذاب باللون الأبيض والأسود بقماشة، وبفتحة على جانبي الفستان لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، واختارت عليه حذاء باللون الأسود الناعم و بشرائط، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء مع ترك خصلات منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مريم اوزرلي الإطلالة في الماكياج، ووضعت اللون الأحمر القاتم كأحمر شفاه، مع الآي لاينر لتبرز من جمال عيونها و لونهم، واختارت طلاء أظافر باللون الأبيض.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في اختيار الإكسسوارات؛ بل اكتفت بالظهور بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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