بالأبيض والأسود .. مريم اوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جذابة

جذابة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

شعرها إلى الوراء مع ترك خصلات منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.