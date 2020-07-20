توفر 10 آلاف فرصة عمل .. محافظ قنا يناقش البدء في تنفيذ المنطقة اللوجستية بالترامسة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المنطقة اللوجستية بمنطقة الترامسة، التى تقام على مساحة 15.5 فدان سوف توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ قنا، مع مسئولي التجارة الداخلية بوزارة التموين وعدد من المستثمرين لمناقشة آلية البدء في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمنطقة الترامسة بمركز قنا، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والعميد وليد البيلي، السكرتير المساعد و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





أوضح محافظ قنا، أن المنطقة اللوجستية هي البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية بالمحافظة، كما أنها تمثل عامل رئيسي في خفض أسعار السلع لما لها من دور هام في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.





وأشار محافظ قنا، إلى أن المنطقة اللوجستية المقرر إنشائها تتمتع بموقع متميز على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الغربي، حيث تخدم مدن قنا و نقاده و الوقف ونجع حمادي، بالإضافة الى التجمع العمراني الجديد غرب قنا.





وشدد محافظ قنا، علي المستثمرين خلال الاجتماع ان تكون كافة فرص العمل بالمنطقة لأبناء محافظة قنا.





وأضاف محافظ قنا، أنه سوف يتم دراسة انشاء مناطق اخري مستقبلا داخل المحافظة وذلك لأهميتها في خفض أسعار السلع وتوفير فرص العمل.





ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع المسئولين بالمحافظة سرعة إنهاء كافة الاجراءات والتراخيص المطلوبة بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية للبدء في أعمال توصيل المرافق الأساسية للموقع والبدء في الانشاءات الأساسية.





جدير بالذكر أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 317 لسنة 2017 في شهر يوليو من نفس العام بتخصيص مساحة 15.5 فدان بناحية الترامسة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية و لوجستية، سوف تضم العديد من الأنشطة التجارية منها "مركز تسوق مفتوح، منافذ بيع منتجات المصانع ، ساحات عرض ، هايبر ماركت ، مخازن مغلقة، أنشطة فرز وتعبئة، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، بورصات سلعية "، بالإضافة إلى حزمة الخدمات الأساسية التي سيتم اقامتها بالمنطقة.

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