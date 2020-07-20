AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر للطيران: لم نرفع أسعار التذاكر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الكابتن رشدي زكريا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تعمل بطاقة 20% من التشغيل الطبيعي قبل جائحة كورونا، متابعا أنه بداية من الشهر المقبل سيزيد عدد الرحلات بنسبة كبيرة.


وأضاف زكريا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أننا نطبق إجراءات احترازية عالية المستوى وبشكل صارم للحفاظ على حياة المسافرين والقطاع بالكامل ملتزم.


وتابع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لم تحدث أي مشاكل خلال الفترة الماضية، والأمور تسير بشكل جيد جدا.


وأكد أن أسعار التذاكر في مصر للطيران كما هى قبل الجائحة وبالعكس هناك تخفيضات لبعض وجهات السفر، مشيرا إلى أن مصر للطيران لم ترفع أسعار تذاكر الطيران.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة لمصر للطيران: لا زيادة في أسعار التذاكر.. وتعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة.. فيديو

المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

القابضة للطيران: تخصيص آخر صفين فى الطائرة كمكان لعزل مصابى كورونا..فيديو

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية

تخفيض 20 %على أسعار التذاكر.. مصر للطيران: زيادة عدد الرحلات لـ 20 غدا

للتصدى لـ كورونا.. مصر للطيران: منع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد لراكبي الطائرات

ترشيحاتنا

أول تصريح لوزير الإنتاج الحربي الجديد: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

هل توصلا لاتفاق؟.. ماكرون: أجريت محادثات جيدة جدا حول ليبيا مع صديقي ترامب

مصدر ينفي منع وزير الرياضة السابق من دخول الزمالك وشطب عضويته

بالأسماء.. ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية

تريند الفن: سوسن بدر تثير الجدل بالشورت.. فنانون أساءوا لعبد الرحمن أبو زهرة

خوافين وجبناء.. شطة يفتح النار على مسؤولي الكاف بعد تعديل نظام نهائيات دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا