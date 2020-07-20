مصر للطيران: لم نرفع أسعار التذاكر

قال الكابتن رشدي زكريا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، إن الشركة تعمل بطاقة 20% من التشغيل الطبيعي قبل جائحة كورونا، متابعا أنه بداية من الشهر المقبل سيزيد عدد الرحلات بنسبة كبيرة.









وأضاف زكريا ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أننا نطبق إجراءات احترازية عالية المستوى وبشكل صارم للحفاظ على حياة المسافرين والقطاع بالكامل ملتزم.









وتابع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لم تحدث أي مشاكل خلال الفترة الماضية، والأمور تسير بشكل جيد جدا.









وأكد أن أسعار التذاكر في مصر للطيران كما هى قبل الجائحة وبالعكس هناك تخفيضات لبعض وجهات السفر، مشيرا إلى أن مصر للطيران لم ترفع أسعار تذاكر الطيران.











