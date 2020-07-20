كماشة إسرائيلية - تركية لقصف الأراضي السورية

أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، عن تصدي دفاعاتها الجوية لقصف إسرائيلي استهدف دمشق من فوق قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.





وذكرت قناة العربية أن هناك أنباء عن مقتل جنرال إيراني في الغارات الإسرائيلية في سوريا، لافتة إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت غرفة عمليات لضباط إيرانيين ومن حزب الله في سوريا.





ونقلت عن مراسلتها قولها إنه كانت هناك عملية وشيكة تستهدف إسرائيل انطلاقا من سوريا.

وعلى الجانب الآخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا وأخرى كردية في ريف أعزاز . وأشار المرصد إلى وجود قصف مدفعي تركي على ريف أعزاز.





وأوضح أنه رصد الاشتباكات بين الفصائل الموالية والأكراد في مرعناز والمالكية و شوارغة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



