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رياضة

أخبار الزمالك | موعد مباراة الرجاء البيضاوي.. وقياسات بدنية للمتعافين من كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:31 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، أمس الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



حرص الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على خضوع الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق لقياسات بدنية أمس.



اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الدي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.



خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته بمقر اقامته بمعسكر برج العرب.



كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقي النادي اتصالات شفهية من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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