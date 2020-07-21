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أخبار العالم

وفيات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز الـ80 ألف حالة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم، تخطي وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد حاجز الـ 80 ألف وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 716 حالة وفاة جديدة. 

ووفقا لهذه الأرقام يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى مليوني و98389‭ ‬حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 79488 حالة.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.
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