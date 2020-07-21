أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:





أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني، أنه تلقى عرضا من النادي الأهلي في عهد محمود طاهر رئيس النادي السابق، للعمل في لجنة التعاقدات عن طريق علاء عبد الصادق.

















يخوض اليوم الفريق الأول الكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مبارياته الودية أمام نادي طنطا خلال المعسكر الغلق والمقام ببرج العرب استعدادا لعودة الدوري المصري من جديد عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .

















أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أنه من حق نادي الزمالك البحث عن حقه في لقب نادي القرن ، دون التعرض للنادي الأهلي؛ ابتعادا عن المشاكل .

















قال أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق، إن نادي الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن العشرين وليس الأهلى.

















عاتب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.

















قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تحدث مع رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل روح رياضية، خلال لقائهما أمس، في مجلس النواب.

















تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك و منتخب مصر خلال مسيرته .













قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه لم يقصد السخرية من ضحايا بورسعيد، من خلال التغريدة التى نشرها عبر صفحته عن الأهلى، وتسبب في هجوم جماهير الأهلي عليه.

















أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.





















حافظ وولفرهامبتون على آماله في خوض غمار المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه بهدفين نظيفين على كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.







