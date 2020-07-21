توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لآداء آخر امتحان

يتوافد الان طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، على اللجان ، استعدادا لاداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يتوافد طلاب الثانوية العامة (STEM) على مدارس المتفوقين لاداء امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





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ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.



