توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لآداء آخر امتحان

يتوافد الان طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، على اللجان ، استعدادا لاداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.
كما يتوافد طلاب الثانوية العامة (STEM) على مدارس المتفوقين لاداء امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).
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ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم، وصول صناديق الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.
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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان.
وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:
- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.
- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.
ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).
- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.
- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.
- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.
- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.