التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا لكل ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من صور قيل أنها تخص امتحان الجبر والهندسة الفراغية التي من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة في العاشرة من صباح اليوم.
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حيث أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بإمتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم ، مشيرًا إلى أنها صور لامتحانات الأعوام السابقة ، تعمد البعض تداولها قبل الامتحان لارباك طلاب الثانوية العامة و ايهامهم بتسريب الامتحان لاثارة الجدل .
وقال المصدر : تهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي تروج لمثل هذه الصور المزيفة ، التي من شأنها إثارة البلبلة.
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جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).
ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد