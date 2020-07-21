التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

حيث أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بإمتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم ، مشيرًا إلى أنها صور لامتحانات الأعوام السابقة ، تعمد البعض تداولها قبل الامتحان لارباك طلاب الثانوية العامة و ايهامهم بتسريب الامتحان لاثارة الجدل .



