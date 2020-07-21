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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-7-2020 بمحافظات مصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-7 - 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24 

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 

مطروح العظمى 28 والصغرى 21 

دمياط العظمى 31 والصغرى 24 

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24 

الإسماعلية العظمى 36 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 22

العريش العظمى 32 والصغرى 23

رفح العظمى 31 والصغرى 22

طابا العظمى 37 والصغرى 28

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30 

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24 

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