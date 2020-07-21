سنتعامل بمنتهى الحزم.. شعراوي: 22 ألف طلب تصالح بمخالفات بناء في الغربية

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بمقر الوزارة.





وشهد اللقاء استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتى انطلقت فى 8 يوليو الجارى لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمت الإشارة إلى أن المحافظة نجحت في إزالة 274 حالة تعدي على مساحة 20 ألف متر فى مجال التعديات على الأراضى الزراعية والمباني.





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ الإزالات دون تهاون، والتعامل مع التعديات بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.





كما تم خلال الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة، في ظل قرارات مجلس الوزراء بالفتح التدريجي لبعض المنشآت الخدمية والمطاعم والكافيهات والمقاهي والمحال التجارية وتحديد مواعيد رسمية لغلقها.





وطالب شعراوي بضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن على المنشآت الخدمية وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.





وخلال اللقاء جرى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير بعض نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، حيث وجه الوزير شعراوى بتكثيف الأعمال للانتهاء فى المواعيد المحددة فى إطار تنشيط السياحة الدينية والثقافية بالمحافظة.





كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة لحل مشكلة النظافة ومتابعة التدخلات السريعة للانتهاء من رفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل.





حيث أشار الدكتور طارق رحمى إلى أن المحافظة تسلمت فى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة طبقًا لبرتوكول التعاون بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، حيث ستساعد فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.





وأوضح المحافظ أن المعدات تضمنت توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا وسيارات (ماز) سعة 45 طنا لنقل المخلفات وتوريد 5 حفار و3 لودر و8 مقطورة قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية.





وأعرب الدكتور طارق رحمي عن خالص شكره وتقديره للوزير شعراوى على الجهود التى يقوم بها خلال الفترة الجارية لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتحقيق رضا المواطنين وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.





وخلال الاجتماع أيضًا تم مناقشة جهود تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن تلك الخدمات وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة وربط كل الخدمات إلكترونيًا وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين.



