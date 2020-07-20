أسعار مخالفات التصالح على العقارات.. تعرف عليها

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن أنه تمت الموافقة على سداد 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها المختصة للتصالح، وذلك لحين انتهاء التقييم والبت من أعمالها.





وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم تحديد حد أقصى للمبالغ التي ستدفع طبقا للقرار، وذلك على النحو التالي، مخالفة الرسوم الإنشائية المعمارية يتم دفع في المدن 20 ألف جنيه وفي القرية 5 آلاف جنيه.





وفي مخالفة الردود يتم دفع في المدينة 40 ألف جنيه وفي القرية 10 آلاف جنيه، وفي مخالفة الزيادة في مسطح غرف السطح يتم دفع في المدينة 50 ألف جنيه وفي القرية 12 ألف جنيه، وفي مخالفة بناء السطح بالكامل يتم دفع في المدينة 80 ألف جنيه وفي القرية 20 ألف جنيه.





أما في مخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به يتم دفع في المدينة 120 ألف جنيه وفي القرية 30 ألف جنيه، وفي مخالفة البناء بدون ترخيص يتم دفع في عواصم المدن بالمحافظات 250 ألف جنيه وفي المدن 150 ألف جنيه وفي القري 40 ألف جنيه.



