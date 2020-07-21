AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:33 ص
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020 lada granta
Advertisements
اشرف عطية
أعلن وكيل لادا في مصر انه تم اليوم تخفيض اسعار لادا جرانتا في نسختيها المانيوال والاوتوماتيك، حيث تأتي السيارة لادا جرانتا 2020 lada granta الشكل الجديد اوتوماتيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية.

granta 2020

وتأتي السيارة  لادا جرانتا 2020 lada granta بمحرك 1600 سي سي  87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة و تستهلك 9.1 لتر/ 100 كم داخل المدينة و 5.3 لتر/ 100 كم على الطرق السريعة.

لادا جرانتا granta الشكل الجديد اوتومانيك تأتي بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.

وحصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت على تغيير في التصميم بالجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.

سعر لادا جرانتا 2020 lada granta  اتوماتيك

تبلغ أسعار السيارة لادا جرانتا 2020 150.000 جنيه للنسخة المانيوال اما لادا جرانتا granta اوتوماتيك 2020 تاتي بسعر 166.000 جنيه.
بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور
بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور
بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور
بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 متاحة الآن في مصر.. فيديو و صور

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

بي واي دي تعود للسوق المصرية قريبا

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

ترشيحاتنا

قبل عيد الأضحى.. التموين تكشف عن أسعار اللحوم في المنافذ

في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

أكاديمي إماراتي: مصر أعلنت خطا أحمر جديدا في ليبيا نيابة عن كل العرب

التعليم تضبط طالب ثانوية عامة بالمنصورة صور امتحان الجبر وأرسله لجروبات الغش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يتسبب في إيداع زوجين بالإقامة الجبرية في منزلهما.. اعرف القصة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور

«إشارة مرور».. عروس تواجه موجة سخرية بعد مشاركة صور لخاتم خطبتها عبر فيسبوك