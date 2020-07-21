AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التفاح بـ 12 جنيها .. أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:01 م
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 يوليو 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.9 و 4.5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

أقرا ايضا..الريال السعودي يسجل 4.27 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 21-7-2020

 وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 15 الى 21 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1و 2 جنيه.


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.


فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 2.5 جنيه .

وسجل سعر كيلو البامية نحو17 جنيهات.


وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 25 جنيها للكيلو.

و سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و 12 جنيها ، عنب بناتى اصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى احمر بين 5 و 6 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-5-2020

تراجع أغلب المنتجات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس

الليمون يسجل 24 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

ترشيحاتنا

شوبير يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا

قواعد القبول بتنسيق 2020 واختبارات القدرات.. تعرف على أهم ما سيتناوله اجتماع الأعلى للجامعات

لطلاب تنسيق 2020 .. بدء إجراء اختبارات القدرات لـ6 كليات بعد عيد الأضحى

انخفاض كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب

أخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثواب الأضحية .. تعرف عليها

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخفيض سعرها.. مواصفات بروتون ساجا 2020 proton saga.. صور

فيروس كورونا يتسبب في إيداع زوجين بالإقامة الجبرية في منزلهما.. اعرف القصة

بعد تخفيضات 2020.. أسعار ومواصفات لادا جرانتا lada granta 2020 المانيوال والأوتوماتيك.. صور