التفاح بـ 12 جنيها .. أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 21 يوليو 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.9 و 4.5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
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وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 15 الى 21 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1و 2 جنيه.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 2.5 جنيه .
وسجل سعر كيلو البامية نحو17 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 25 جنيها للكيلو.
و سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و 12 جنيها ، عنب بناتى اصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى احمر بين 5 و 6 جنيهات.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.9 و 4.5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
أقرا ايضا..الريال السعودي يسجل 4.27 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 21-7-2020
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 15 الى 21 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1و 2 جنيه.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 2.5 جنيه .
وسجل سعر كيلو البامية نحو17 جنيهات.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 25 جنيها للكيلو.
و سجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 8 و 12 جنيها ، عنب بناتى اصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى احمر بين 5 و 6 جنيهات.