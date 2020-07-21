ضمن المبادرة الرئاسية.. انطلاق مبادرة صحة الأم والجنين في الإسماعيلية "صور"

ورصدت عدسة" صدى البلد" توافد عشرات الزوجات على مراكز الحملة للاطمئنان علي حملهن، وإجراء التحاليل اللازمة.

وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، ان الحملة تنطلق بجميع المراكز والوحدات الصحية علي مستوي الادارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف السقعان أن المستهدف جميع الحوامل الجديدة والمترددة، لافتا أن يشمل الكشف والرعاية والمتابعة وعمل التحاليل اللازمة للحامل مثل تحليل الهيموجلوبين وال RH - سكر عشوائي بالإضافة الي ثلاث تحاليل جديده تقدم لاول مره في المبادره وهي الالتهاب الكبدي - HiB - الايدز HiV- الزهري.

وقالت دكتورة هويدا محمد على مدير رعاية الأمومة والطفولة، ان جميع البيانات والنتائج تسجل الكتروني وتكتب علي كارت السيدة الحامل في سرية تامة.

وأضافت أن الكشف أثناء المبادرة مرة واحدة فقط للحامل لاكتشاف أي مرض من خلال نتائج التحاليل ويتم احالتها الى المستوى الأعلى من المستشفيات مع العلاج والمتابعة.

وأوضحت أن اليوم هو أول يوم للمبادرة في محافظة الاسماعيليه، و الهدف منها اكتشاف الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين اثناء الحمل من خلال عمل تحاليل ضرورية عباره مرض التهاب الكبدىb والإيدز " مرض المناعة المكتسبة " واكتشاف مرض الزهرى واكتشاف مرض السكر العشوائي وأمراض الضغط وباقي الخدمات التي تقدم لرعايا الحامل سواء جديده او متردده داخل الًوحده الصحيه

علي مستوى مراكز ووحدات محافظة الإسماعيلية.





وأشارت، يتم التحليل عن طريق "كيدي" شرائط تحاليل ، ونقوم بسحب العينه ممرضه مدربه من قبل وزاره الصحه والنتائج تتم في سريه تامه سواء متفاعله او غير متفاعلة .





وفي حالة وجود حاله متفاعلة بيتم تحويلها الي المستشفيات الاعلي لتقديم الخدمه والمتابعة والعلاج عن طريق تسجيل الكتروني لكل حالة