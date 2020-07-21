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مرأة

تعرف على أعراض سرطان المثانة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يلعب الاكتشاف المبكر دورا كبيرا فى علاج جميع أنواع السرطان، إذ ترتفع نسب الشفاء والعودة للحياة الطبيعية للفرد بشكل كامل لذا فمن الضرورى معرفة أعراضه.


ومن أنواع السرطان التى لايعرف عدد كبير من الناس اعراضها هى سرطان المثانة لذا نعرضها لكم فى التقرير التالى.

عرض موقع "nhs"  اعراض سرطان المثانة فى جميع المراحل ، وهى: 

 البيلة الدموية  
تتمثل فى وجود دم فى البول لايصاحبه ألم ويكون الدم عبارة عن خطوط في البول أو قد يتحول لون الدم إلى اللون البني، وفى بعض الاحيان لايظهر الدم خاصة عندما ينزل فترة وينقطع اخرى.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المثانة ما يلي:
الحاجة للتبول على أساس أكثر تواترا
يحث التبول فجأة 
إحساس حارق عند التبول

إذا وصل سرطان المثانة إلى مرحلة متقدمة وبدأ في الانتشار ، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

آلام الحوض 
آلام العظام
فقدان الوزن غير المقصود 
تورم الساقين

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