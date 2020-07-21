AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بخطف واغتصاب فتاة فرشوط إلى فضيلة المفتي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:35 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
يوسف رجب
قررت محكمة جنايات نجع حمادى، إحالة أوراق المتهمين باختطاف و اغتصاب فتاة فرشوط والشوع فى قتلها، إلى فضيلة المفتى فى القضية رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط ، والمقيدة برقم 4232 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، و عضوية المستشارين جمال محمد الشريف ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيح، وكرم الطاهر، و أسامة الأمير.

و حددت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، موعد يوم 25 أغسطس المقبل، لجلسة النطق بالحكم، بعد موافقة فضيلة المفتى على حكم الإعدام بحق المتهمين.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2018، عندما تلقى مركز شرطة فرشوط ، بلاغًا بتعرض فرحه.ع.ر 17 عامًا، للاغتصاب من قبل كل من: علي.ك.ا21 سنه، و شقيقه محمد19 سنه، و مصطفى.ر.ع  22 سنه، فى منطقة زراعية على أطراف مدينة فرشوط.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة فرشوط برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، من ضبط المتهمين و تقديمهم للمحاكمة.

اقـرأ أيضًا :
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق قفط - القصير

توفر 10 آلاف فرصة عمل .. محافظ قنا يناقش البدء في تنفيذ المنطقة اللوجستية بالترامسة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلى يوليو المقبل.. تأجيل قضية المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى لقيامهم بقتل مزارع ونجله أخذا بالثأر فى سمالوط

بالشرقية..إحالة أوراق ثلاثة متهمين بقتل مسن وسرقته إلى فضيلة المفتي

المشدد 15سنة لـ 3 متهمين لاختطافهم شابا والشروع بقتله في السلام

إحالة أوراق عاطل إلى المفتى لقتله سائقا وسرقة سيارته بالشرقية

ترشيحاتنا

حكم حضور المرأة الحائض ذبح الأضحية.. أمين الفتوى يجيب

التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد

القوى العاملة : 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

كامل الأوصاف.. مدرب الأهلي السابق يتغزل في صفقة طاهر محمد طاهر

عدوى نادرة من الحرب العالمية الأولى تعاود الظهور في ولاية أمريكية.. ما القصة؟

بعد موافقة مصر على نصرة ليبيا.. مثلث الشر العطية وعكار وباشاغة يجتمعون في أنقرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة