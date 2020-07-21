إحالة أوراق المتهمين بخطف واغتصاب فتاة فرشوط إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات نجع حمادى ، إحالة أوراق المتهمين باختطاف و اغتصاب فتاة فرشوط والشوع فى قتلها، إلى فضيلة المفتى فى القضية رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط ، والمقيدة برقم 4232 كلي قنا.





صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، و عضوية المستشارين جمال محمد الشريف ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيح، وكرم الطاهر، و أسامة الأمير.





و حددت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، موعد يوم 25 أغسطس المقبل، لجلسة النطق بالحكم، بعد موافقة فضيلة المفتى على حكم الإعدام بحق المتهمين.





ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2018، عندما تلقى مركز شرطة فرشوط ، بلاغًا بتعرض فرحه.ع.ر 17 عامًا، للاغتصاب من قبل كل من: علي.ك.ا21 سنه، و شقيقه محمد19 سنه، و مصطفى.ر.ع 22 سنه، فى منطقة زراعية على أطراف مدينة فرشوط.





وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة فرشوط برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، من ضبط المتهمين و تقديمهم للمحاكمة.





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