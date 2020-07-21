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أخبار العالم

أردوغان يرفض الانسحاب من الأراضي السورية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:34 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قواته التي نفذت عدة حملات عسكرية في شمال سوريا، باقية هناك لحين نيل السوريين حريتهم. بحسب زعمه.

وأضاف "أردوغان"، في كلمة نقلها التليفزيون التركي، في معرض تعليقه على الانتخابات التشريعية السورية، "الآن يجرون انتخابات، ما تسمى بالانتخابات"، متابعا "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".

ووجه أردوغان انتقادات لمن وصفهم بأنهم مدعين التقدم في الديمقراطية بسبب ما وصفه بصمتهم حيال ما قال عنه إنه "إجبار" المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وشهدت سوريا يوم الأحد الماضي انتخابات تشريعية، وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد إدلائه بصوته إن "الشعب السوري مصمم على تحرير أرضه من كل وجود أجنبي غير شرعي"، مؤكدا أن إجراء الانتخابات "انتصار" يؤكد أن "مسيرة الديمقراطية بخير" في سوريا.

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