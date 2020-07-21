الخميس المقبل إجازة بالبورصة بمناسبة ثور 23 يوليو

قررت البورصة المصرية، تعطيل عمليات التداول بأسواق المال، اعتبارا من الخميس المقبل بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952.
قال بيان صادر عن إدارة البورصة اليوم، إنه تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري بتعطيل العمل بعد غدا الخميس.
وذكر البيان أنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأحد المقبل
اقرأ أيضا:البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة.