الخميس المقبل إجازة بالبورصة بمناسبة ثور 23 يوليو

قررت البورصة المصرية، تعطيل عمليات التداول بأسواق المال، اعتبارا من الخميس المقبل بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952.









وذكر البيان أنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأحد المقبل





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