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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:43 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت  وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية ، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 / 7 / 2020م في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر مسجد النور بالعباسية ، وهم :

م

الاسمالمديرية
1.حسني إبراهيم محمد محمد يوسف

كفر الشيخ

2.

عبد التواب عزت عبد التواب الضويالأقصر
3.محمود قمر حافظ بدران

الدقهلية

4.

محمد محمد بيومي البربريالقاهرة
5.هيثم عبد الله عبد المجيد فايد

الغربية

6.

حسن محمد جابر عطااللهأسيوط
7.دسوقي أبو السعوددسوقي حامد

الأقصر

8.

إسماعيل محمدعبدالستارعلي محمدبني سويف
9.محمد ابو بكر السيد شويخ

الشرقية

10.

إبراهيم ابراهيم البسطويسي جودهالغربية
11.عماد حمدي إسماعيل فراج

كفر الشيخ

12.

محمد طلعت مختار العطويدمياط
13.أشرف عبدالله النوبي برسي

الأقصر

14.

محمد سيد ابوسريع سلامهالجيزة
15.محمود محمد بيومي أبوزيد

الأقصر

16.

الشربيني محمود ابو العنينالدقهلية
17.  عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد

جنوب سيناء

18.

أحمد محمد علي زبيدةكفر الشيخ
19.احمدابراهيم عبد المجيد سالمان

سوهاج

20.

رفعت محمد السيد عبدالرحيمسوهاج
21.السيدأمين محمدحجازي

كفر الشيخ

22.

هاني جلال سليم موسيدمياط
23.احمدسالم احمد سليم

الغربية

24.

وليد لطفي عبد المحسن مدكورالمنوفية
25.محمد طه محمد ابراهيم

بني سويف

26.

محمد مصطفي ظاهر احمدالجيزة
27.محمد عبد العاطي محمد على

أسوان

28.

محمد عبد الحميد جنيدي عليالقاهرة
29. أحمد محمود محمد عجمي

الفيوم

30.

حسن صابر حسن علي رمضان

البحيرة

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