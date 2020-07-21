بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية ، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 / 7 / 2020م في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر مسجد النور بالعباسية ، وهم :
م
|الاسم
|المديرية
|1.
|حسني إبراهيم محمد محمد يوسف
كفر الشيخ
2.
|عبد التواب عزت عبد التواب الضوي
|الأقصر
|3.
|محمود قمر حافظ بدران
الدقهلية
4.
|محمد محمد بيومي البربري
|القاهرة
|5.
|هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
الغربية
6.
|حسن محمد جابر عطاالله
|أسيوط
|7.
|دسوقي أبو السعوددسوقي حامد
الأقصر
8.
|إسماعيل محمدعبدالستارعلي محمد
|بني سويف
|9.
|محمد ابو بكر السيد شويخ
الشرقية
10.
|إبراهيم ابراهيم البسطويسي جوده
|الغربية
|11.
|عماد حمدي إسماعيل فراج
كفر الشيخ
12.
|محمد طلعت مختار العطوي
|دمياط
|13.
|أشرف عبدالله النوبي برسي
الأقصر
14.
|محمد سيد ابوسريع سلامه
|الجيزة
|15.
|محمود محمد بيومي أبوزيد
الأقصر
16.
|الشربيني محمود ابو العنين
|الدقهلية
|17.
|عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد
جنوب سيناء
18.
|أحمد محمد علي زبيدة
|كفر الشيخ
|19.
|احمدابراهيم عبد المجيد سالمان
سوهاج
20.
|رفعت محمد السيد عبدالرحيم
|سوهاج
|21.
|السيدأمين محمدحجازي
كفر الشيخ
22.
|هاني جلال سليم موسي
|دمياط
|23.
|احمدسالم احمد سليم
الغربية
24.
|وليد لطفي عبد المحسن مدكور
|المنوفية
|25.
|محمد طه محمد ابراهيم
بني سويف
26.
|محمد مصطفي ظاهر احمد
|الجيزة
|27.
|محمد عبد العاطي محمد على
أسوان
28.
|محمد عبد الحميد جنيدي علي
|القاهرة
|29.
|أحمد محمود محمد عجمي
الفيوم
30.
|حسن صابر حسن علي رمضان
البحيرة