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رياضة

يحسم مصيره نهاية الموسم.. إيهاب جلال يقترب من الرحيل عن مصر المقاصة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:42 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

يدرس إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، الرحيل عن الفريق الفيومي بنهاية الموسم الكروى الجارى، وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.


وينتهى عقد إيهاب جلال، مع المقاصة بنهاية الموسم الكروى الجارى، بعد أن كان وقع قبل عدة أشهر قليلة على عقود تدريب الفريق الفيومي خلفا لـ النيجيري إيمانويل إمونيكي، حتى نهاية الموسم الكروى الحالى.


وعلم "صدي البلد"، أن إيهاب جلال أبلغ المقربين منه داخل الفريق بالرحيل حال استمرار الأزمة المالية التى يشهدها الفريق فى الوقت الحالى.

ووضع "جلال"، مجموعة من الشروط للبقاء داخل جدران الفريق الفيومي كان على رأسها عودة الاستقرار المادى للمقاصة، إضافةً إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.


ويخوض فريق المقاصة الآن معسكرا تدريبا بالإسماعيلية استعدادا لعودة استئناف الدوري المقرر استكماله خلال شهر أغسطس المقبل.

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