جزء حضور والآخر عن بعد.. برلمانية تكشف خطة الدولة بشأن التعليم بجميع المراحل العام المقبل

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم أعطت وزارة التعليم مهلة شهر لوضع خطة تعليمية للعام المقبل تعتمد على الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد ، مؤكدة أنه حتى الآن لم نحصل على اجابات بشأن هذا الأمر ولكن ستكون هذه الخطة معتمدة على الدمج.









واكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع مسؤولي وزارة التعليم تم التنويه على السنوات المختلفة بالنسبة للدمج بين الحضور والتعليم عن بعد من مرحلة كيجى 1 لـ 3 إبتدائي سيتم الحضور دون الاعتماد على التعليم عن بعد حيث أن الطفل فى هذا العمر لا يستطيع أن يعتمد على الجانب الالكترونى.









وأوضحت النائبة، أن من بداية رابعة ابتدائية الى نهاية المرحلة الابتدائية سيكون هناك جزء حضور وجزء آخر إلكترونى، أما مرحلة الاعدادى سيتم تحديد ايام حدود من يومين لـ 3 والباقى عن بعد، أما المراحل الثانوية ستكون يومين فقط والباقى الكترونى.





وأكدت "ماجدة نصر" أن الجانب العملى فى التعليم الفنى يعتمد على المعامل الافتراضية التي ستكون عبارة عن فديوهات يتم تشغيلها عن طريق بنك المعرفة، مشيدة بقرارات الدولة بشأن تحديد خطة الجامعات بداية من العام الدراسي 17/10 الذي تم تحديده بكونها سيكون هناك جزء حضور والجزء الأكبر الكترونى.





وجدير بالذكر، أن خطة التعليم الهجين التي توضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، ستنطلق مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تستعد الجامعات تطبيقها للمرة الأولى.





وفي سياق متصل قال الدكتور مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية مع انطلاق العام الدراسي المقبل، بينما ستقل نسبة حضور الطلاب بشكل كبير بينما ستعتمد الجامعات في الأساس على التعليم عن بعد معظم أيام الأسبوع بينما تجر المحاضرات للكليات النظرية خلال يومين فقط و3 أيام لطلاب الكليات العلمية التي بها جزء دراسة عملي.

وأضاف المصدر أنه ضم الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها هو التزام جميع المتواجدين في الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين بارتداء المكانة طوال فترة تواجدها بالجامعة وستكون هناك رقابة من قبل الجامعة على تطبيق ذلك.

بينما أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة وزارة التعليم الهجين التي يستقر وفقها الجامعات بداية من العام الدراسي المقبل، لم يتم وضعها بالكامل بعد وما يتم عرضه حاليا مجرد مقترحات يتم تناولها ومناقشتها ودراستها.





