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حوادث

غدا .. استئناف أحمد الفيشاوى على حكم حبسه بسبب نفقة ابنته "لينا"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:02 م
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
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قسم الحوادث
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".

وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وكان شعبان سعيد المحامي، قال أن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن،  وأنه أعطى" الحناوى "حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"،  ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

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