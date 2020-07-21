عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ.. الخطيب يحضر مران الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول للكرة، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتابع الخطيب جزءًا من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، واطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين، واستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.





وحرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق، قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.





ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.





وكان الأهلي أجرى ٤ مسحات طبية وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، وأعلن النادي سلبية كافة المسحات التي أجراها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبون.



