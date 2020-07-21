الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالشرقية بحكم قضائي

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من محمد سيد أحمد السيد محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وخالد عبد الله علي حسن إمام وخطيب بأوقاف الشرقية , طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .





وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



