AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالشرقية بحكم قضائي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:43 م
الأوقاف تنهي خدمة
الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالشرقية بحكم قضائي
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من  محمد سيد أحمد السيد محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وخالد عبد الله علي حسن إمام وخطيب بأوقاف الشرقية , طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها ، وتؤكد أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأي جماعة متطرفة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحكام قضائية.. إنهاء خدمة إمامين بـ أوقاف الشرقية وآخر بكفر الشيخ

تجديد إعارة (53) إمامًا من العاملين بوزارة الأوقاف إلى سلطنة عمان

الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالشرقية وثالث بكفر الشيخ بحكم قضائي

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بالغربية بناء على حكم قضائي

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الجيزة

الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالشرقية بناء على أحكام قضائية

ترشيحاتنا

بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بشأن تطورات الوضع في البلاد

بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

بعد فك لغز فيلم العفاريت .. إنجي علاء تعلق: ‏الحمد لله إني عشت لحد ماعرفت

كرة يد.. الأهلي يحسم صفقة قوية واللاعب يصل القاهرة غدا للتوقيع

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

صاحب الشقة أم مالك العقار؟ اعرف من المسئول عن سداد مبالغ مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل يقضي على حب الشباب خلال أيام

رحلة كفاح .. بائعة التين الشوكي تروي تفاصيل يومها : بحلم بشقة لأسرتي .. فيديو

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور